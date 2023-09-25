Семейный проект «Создавая будущее» приглашает стать участниками XII «Гонок на толокарах»!

Фото предоставлено организаторами

Соревнование пройдет в трех возрастных группах – от 2 до 3 лет, от 3 до 4 лет и от 4 до 5 лет. Заезды мальчиков и девочек проводятся в разных зачетах.

Маленьким спортсменам будет необходимо преодолеть на машинках-толокарах дистанцию в 25 метров. Всех участников ждут памятные подарки, а победителей – призы и награды от организаторов.

– За 11 лет проведения «Гонок на толокарах» заметно, как изменилась культура мероприятия, отношение родителей к победам и поражениям ребенка. У малышей становятся всё больше группы поддержки, семья приходит действительно на праздник, который останется добрым воспоминанием в их истории, – отмечает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Фото предоставлено организаторами

Чтобы стать участником «Гонок», необходимо до 29 сентября 2023 года (включительно) ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ. Организаторы оставляют за собой право досрочно остановить регистрацию при наборе запланированного количества участников.

Традиционно во время мероприятия будут организованы благотворительные и экологические акции: сбор пластиковых крышек «Добрая крышечка» и детский книжный обменник.

Подробная информация о XII «Гонках на толокарах» размещена на странице мероприятия.

Большой семейный праздник пройдет в спорткомплексе «ПРИБОЙ», пр. Борцов Октября, 2а.