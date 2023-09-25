В Тюменском районе осудят жительницу села Червишево, зарезавшую бывшего мужа из-за ревности

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В Тюменском районе осудят 46-летнюю жительницу села Червишево, которая по пьяни зарезала экс-супруга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Произошло преступление в ночь на 27 августа, когда обвиняемая и ее бывший 48-летний муж распивали спиртное в частном доме.

- В процессе между мужчиной и женщиной произошел конфликт на почве ревности. В результате этого злоумышленница схватила со стола нож и ударила бывшего супруга в область груди. Через непродолжительное время потерпевший скончался от полученного ранения, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас женщина находится под стражей и обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).