В Тюмени подешевели овощи Фото: Вера Зенина

За неделю в Тюменской области снизились цены на овощи. Об это говорят данные Тюменьстата.

Так, с 5 по 11 сентября килограмм картофеля стоил 36,23 рубля, капусты – 35,55 руб., репчатого лука – 37 руб., свёклы – 34 руб., моркови – 54 руб., огурцов – 105 руб., помидоров – 101 рубль.

С 12 по 18 сентября многие позиции в данном списке подешевели. Так, картофель стал стоить 34 рубля, капуста – 32,84 руб., лук – 36 руб., свёкла – 32 руб., морковь – 50 руб., огурцы – 113 рублей.

А вот помидоры, наоборот, прибавили в цене и стали продаваться за 116 рублей.

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