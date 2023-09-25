В Тюмени на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Монтажников погиб пассажир легковушки

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Новая рабочая неделя началась в Тюмени с трагедии: ранним утром на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Монтажников погиб пассажир легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

– Автомобиль «Лада-Приора» въехал в ограждение. Его 20-летний водитель доставлен в больницу с ранениями, пассажир погиб, – прокомментировали в ведомстве.

Известно, что водитель – уроженец Исетского района. Личность погибшего человека в данный момент устанавливается.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются. Движение по развязке в районе Монтажников идет в нормальном режиме.