Участница конкурса «Мисс Россия – 2023» из Тюмени рассказала о себе

Фото: «Мисс-Россия 2023»

В начале прошлой недели стартовал национальный конкурс «Мисс Россия – 2023». Он продлится до 8 октября. В финал конкурса попали 50 красавиц. Тюменскую область представляет 18-летняя Александра Сташкевич. Накануне информацию о девушке опубликовали в официальной группе конкурса в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что Александра – модель, семикратная чемпионка России по чирлидингу, кандидат в мастера спорта, а еще девушка учится на факультете журналистики ТюмГУ, работает корреспондентом ХК «Рубин» и ФК «Тюмень».

Фото: личная страница Александры Сташкевич в соцсети Вконтакте

Саша заботливая и любящая дочь, она рассказала, что помогает своей маме, инвалиду второй группы. Девушка работает с 15 лет. Сначала официанткой, затем следила за чистотой на пляже и сейчас продолжает упорно трудиться и идти к новым достижениям в жизни.

– Я люблю активный отдых, а не просто лежать в кровати. Иногда просто погулять для меня скучно, поэтому люблю придумывать что-то необычное. Хочу посетить тир, рыбалку и охоту и, конечно же, прыгнуть с парашютом. Экстрим для меня – это частичка жизни, спорт меня к этому и приучил, – рассказала о себе Александра Сташкевич.

Кроме того, девушка поделилась, что мечтает много путешествовать, посетить горы Дагестана. А еще она не любит сладости, но обожает мясо, а в ресторанах лучше съест салат «Цезарь» и сочный стейк.