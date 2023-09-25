В Тюмени задержали мужчину, который потратил деньги студента, карту которого он нашел Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты у тюменского студента. Об этом стало известно из информации УМВД России по Тюменской области.

Студент одного из местных вузов потерял банковскую карту и вскоре получил несколько сообщений о трате денег, которыми преступник оплатил покупки в магазинах. Ущерб составил около 6,5 тысячи рублей.

Оказалось, что картой воспользовался уже судимый тюменец. Мужчина признался в преступлении и рассказал, что карту он нашел на улице, а после оплаты своих покупок выкинул ее. Полиция завела уголовное дело по статье «Кража». Тюменцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, а пока он находится под подпиской о невыезде.