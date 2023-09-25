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НовостиОбщество25 сентября 2023 2:10

В Тюмени 25 сентября могут отключить восемь светофоров

Отключение связано с плановыми работами на сетях электроснабжения
Виктория Терина
В Тюмени 25 сентября могут отключить восемь светофоров. Фото: МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени 25 сентября могут отключить восемь светофоров. Фото: МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени 25 сентября возможны отключения светофоров. Связано это с плановыми работами на сетях электроснабжения. Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

Светофоры могут отключить с 8:00 до 12:00 на пересечении улиц Самарцева и Салехардской, Самарцева и Ставропольской, Самарцева и Д. Бедного.

С 9:00 до 18:00 могут отключить светофоры на пересечении улиц Первомайской и Осипенко, Первомайской и Советской, Осипенко и Водопроводной, Водопроводной и Комсомольской, а также на пересечении Комсомольской и Орджоникидзе.

Информацию о работе светофоров можно узнать по телефону 68-84-35.