В Тюмени 25 сентября могут отключить восемь светофоров. Фото: МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени 25 сентября возможны отключения светофоров. Связано это с плановыми работами на сетях электроснабжения. Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

Светофоры могут отключить с 8:00 до 12:00 на пересечении улиц Самарцева и Салехардской, Самарцева и Ставропольской, Самарцева и Д. Бедного.

С 9:00 до 18:00 могут отключить светофоры на пересечении улиц Первомайской и Осипенко, Первомайской и Советской, Осипенко и Водопроводной, Водопроводной и Комсомольской, а также на пересечении Комсомольской и Орджоникидзе.

Информацию о работе светофоров можно узнать по телефону 68-84-35.