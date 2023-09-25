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НовостиОбщество25 сентября 2023 1:30

В Тюмени 25 сентября небо будет ясным, потеплеет до +22 градусов

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 25 сентября 2023 года
Виктория Терина
В Тюмени 25 сентября небо будет ясным, потеплеет до +22 градусов

В Тюмени 25 сентября небо будет ясным, потеплеет до +22 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени в понедельник, 25 сентября, ночью температура воздуха будет около +12 °C, а дневная температура составит +22 °C. В течение дня будет преимущественно ясно. Ветер западный 5 м/с с порывами до 9 м/с. К вечеру похолодает до +13 °C.

Предстоящая неделя в Тюмени столбик термометра не поднимется выше +22 °C, а минимальная температура опустится до +4 °C, а средняя температура воздуха составит +12 °C. Скорость ветра будет достигать 6 м/с, с возможными порывами до 12 м/с.