В Тюмени 25 сентября небо будет ясным, потеплеет до +22 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени в понедельник, 25 сентября, ночью температура воздуха будет около +12 °C, а дневная температура составит +22 °C. В течение дня будет преимущественно ясно. Ветер западный 5 м/с с порывами до 9 м/с. К вечеру похолодает до +13 °C.

Предстоящая неделя в Тюмени столбик термометра не поднимется выше +22 °C, а минимальная температура опустится до +4 °C, а средняя температура воздуха составит +12 °C. Скорость ветра будет достигать 6 м/с, с возможными порывами до 12 м/с.