Тюменцы смогут увидеть и обсудить семейный фильм 40-х годов в «Конторе пароходства»

Фото: «Контора пароходства»

Тюменцы смогут увидеть семейный фильм 40-х годов. Его покажут в «Конторе пароходства» 30 сентября в 22:00 в большом зале мультицентра.

Мегатюмень сообщает, что драма Фрэнка Капры «Эта замечательная жизнь» завоевала «Золотой глобус» и номинирована на пять премий «Оскар» в 1947 году. Главные роли в картине сыграли американский актер и двукратный победитель премии «Оскар» Джеймс Стюарт и обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана Донна Рид.

Сюжет фильма повествует о жителе небольшого провинциального городка Джордже Бейли, который решается на отчаянный шаг из-за череды навалившихся проблем. Герою помогает ангел-хранитель, которая доказывает ему, что его жизнь важна.

После просмотра участники обсудят картину: обменяются мнениями и поделятся впечатлениями. Вход 18+ или в сопровождении родителей. С собой нужно будет взять паспорт и заранее зарегистрироваться на сайте виделиночь.рф.