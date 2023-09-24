Тюменский психолог рассказала об адаптации первоклассников к школе Фото: Юлия Кучеренко

Тюменский психолог рассказала родителям первоклассников о том, как пройти адаптацию к школе. По мнению эксперта, на то чтобы приспособится к новым условиям первоклашкам требуется от двух недель до полугода, а то и больше. Все зависит от психики детей и окружения взрослых.

- Первые две-три недели учебы мы называем острой адаптацией. В этот период у первоклассников напрягаются все системы организма, в результате многие из них в сентябре заболевают, худеют из-за стрессовой ситуации, некоторые недомогают из-за переутомления. Реакции детей могут быть излишне эмоциональными и резкими, вплоть до грубости учителям, - рассказывает психолог Инна Матвеева.

После этого наступает фаза неустойчивого приспособления. Когда ребенок начинает приспосабливаться. Этот период длится тоже 2-3 недели, а дальше последует относительно устойчивая адаптация, это уже более спокойное время для первоклассника.

- Родителям советую строго следить, чтобы ребенок соблюдал режим и помогайте ему привыкнуть к новому статусу, - приводит слова эксперта tmn.aif.ru.

Она также подсказала, как понять, что ребенок адаптировался. Основными показателями успешной адаптации ребенка к школе – идет с радостью в школу, не капризничая, принимает школьные нормы и правила, адекватно себя ведет и у него хорошее эмоциональное самочувствие.