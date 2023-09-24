Тюменская дачница советует подготовить плодовые деревья и кустарники к зиме Фото: Юлия Кучеренко

В конце сентября-начале октября надо подготовить плодовые деревья и кустарники к зиме. Об этом пишет Мегатюмень, приводя слова опытной дачницы Нина Петровой.

- Главный сигнал к началу осенних работ в садах - окончание листопада. Полное опадение листвы говорит о том, что плодовые культуры начинают входить в фазу покоя. Я обычно убираю листву и падалицу. Обрезаю поврежденные или больные ветки деревьев и кустарников с санитарной целью, - говорит дачница.

Отмершую кору и лишайники дачница удаляет, а стволы подбеливает. Затем она обрабатывает садовые насаждения фунгицидами и подкармливает фосфорно-калийными минеральными удобрениями, а также обильно поливает.

Еще в начале осени можно срезать усы и сухие листья на кустах клубники и посадить луковичные цветы на клумбах, разделив и пересадив многолетники.