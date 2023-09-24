Под Тюменью в жутком ДТП с большегрузом погибли отец и сын

Фото: ГИБДД Тюменской области

На федеральной автодороге Тюмень-Омск минувшей ночью произошла жуткая авария. Во время столкновения микроавтобуса «Ниссан» и большегруза «МАН» погибли два человека. Об этом сообщила ГИБДД Тюменской области.

- Около полуночи на 328-м километре автодороги Тюмень-Омск столкнулись микроавтобус «Ниссан» и большегруз «МАН». Предварительно, микроавтобус выехал на встречную полосу, - сообщает дорожная полиция.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Известно, что в ДТП погибли 63-летний водитель микроавтобуса и его 42-летний сын. Обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тюмени произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей.