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НовостиПроисшествия24 сентября 2023 15:10

Под Тюменью в жутком ДТП с большегрузом погибли отец и сын

Микроавтобус «Ниссан» и большегруз «МАН» врезались на федеральной трассе Тюмень-Омск
Виктория Терина
Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

На федеральной автодороге Тюмень-Омск минувшей ночью произошла жуткая авария. Во время столкновения микроавтобуса «Ниссан» и большегруза «МАН» погибли два человека. Об этом сообщила ГИБДД Тюменской области.

- Около полуночи на 328-м километре автодороги Тюмень-Омск столкнулись микроавтобус «Ниссан» и большегруз «МАН». Предварительно, микроавтобус выехал на встречную полосу, - сообщает дорожная полиция.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

Известно, что в ДТП погибли 63-летний водитель микроавтобуса и его 42-летний сын. Обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тюмени произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей.