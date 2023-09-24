Больше 745 тысяч жителей Тюменской области заплатят налоги до 1 декабря 2023 года Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области больше 745 тысяч владельцев транспорта, квартир, домов, земельных участков, гаражей и других объектов капитального строительства заплатят налоги за владение ими в 2022 году. Собственникам уже направлены налоговые уведомления.

По информации представленной «Вслух.ру», более 19 тысяч налогоплательщиков региона уже выбрали возможность получения налоговых уведомлений в электронной форме через госуслуги. Подробности можно узнать на официальном сайте ФНС через «Личный кабинет налогоплательщика».

В 2023 году оплатить имущественные налоги нужно до 1 декабря. Телефон единого федерального номера контакт-центра налоговой службы: 8-800-222-2222. Звонок из регионов бесплатный.