Врач-кардиолог посоветовала тюменцам ходить на работу пешком Фото: Татьяна Коркина

Врач-кардиолог посоветовала тюменцам ежедневно гулять по 30-40 минут. По мнению врача-кардиолога высшей категории, ведущего научного сотрудника отделения артериальной гипертонии, коронарной недостаточности Тюменского кардиоцентра Нины Шуркевич, людям, у которых не хватает времени на выполнения физических упражнений, достаточно ходить пешком на работу и с работы домой. А еще можно с утра сделать зарядку продолжительностью 10 минут.

- Пожилым людям желательно нужно заниматься упраженнеиями под контролем врача. Каждый должен знать состояние своего здоровья, о своих болезнях. Посоветоваться с врачом нужно желающим любого возраста обязательно. Начинать лучше с небольшой нагрузки — с ходьбы, — говорит специалист.

Они и сама предпочитает ходить на работу пешком и делает это в любую погоду на протяжении уже 35 лет.

- Я работаю с кардиоцентре с 1989 года. Живу на улице Чаплина. Раньше моста не было, транспорт тоже был неналажен. Вынуждена была ходить пешком через железнодорожные пути туда и обратно. В 2001 году построили мост, но привычка ходить пешком осталась, — поделилась сотрудник кардиоцентра.

Тюменская линия пишет, что физическая активность важна в любом возрасте, но заниматься нужно правильно. Физическая нагрузка полезна тогда, когда вы увеличиваете частоту своих сердечных сокращений. Просто ходить медленно и гулять — это лучше, чем ничего, но тренировка — это, когда увеличивается пульс.