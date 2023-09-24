Дети и педагоги школ искусств создали часы в честь юбилея Тюменского района

Фото: Онохинская детская школа искусств

Онохинская детская школа искусств подготовила культурно-просветительский проект "Тюменский район - время вперёд!". В честь юбилея района на втором этаже Центра культуры и досуга "Вернисаж" учащиеся и преподаватели школ искусств Тюменского района организовали выставку.

Особенным экспонатом выставки стало керамическое панно в виде часов, циферблат которых состоит из изображений достопримечательностей, а также символов особенностей Тюменского района. В их числе - храм Успения Пресвятой богородицы в селе Успенка и "Ансамбль большой Мечети" в селе Ембаево, термальные источники- производство, рыбное хозяйство, единственная на территории Тюменской области обсерватория, культура и спорт района, аграрное производство и животноводство.

В пресс-службы главы Тюменского района рассказали, что над созданием керамических панно трудились не только педагоги, но и дети: во время летних каникул ребята, посещающие лагерь, с удовольствием лепили из глины.