Тюменцам рассказали, как правильно хранить собранный урожай овощей Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцам рассказали, как правильно хранить собранный урожай овощей. Советы дала главный агроном сладковского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Елена Шадрина. Ее слова приводит «Тюменская область сегодня».

Специалист советует просушить выкопанный картофель и только потом убирать его на хранение. Лучше - в погреб или подполье. Этот овощ нужно хранить в темноте. На свету он будет быстро прорастать и дрябнуть.

Морковь также необходимо просушивать и раскладывать по небольшим полиэтиленовым пакетам (примерно по 1 кг), но пакет не завязывать, а хранить в подполье или погребе. Важно периодически перебирать продукт, убирая подпорченные, тогда урожай доживет до мая - июня.

Свеклу лучше хранить в пищевой пленке, также в подсушенном после сбора виде. Ее необходимо оставить в прохладном месте, предварительно отрезав хвостик и плотно заматывав в 5-6 слоев пленки.

Капусту лучше убирать вместе с корнем, просушить кочан и плотно замотать в 5-6 слоев пищевой пленки. За кочерыжку подвесить кочаны в погребе. Но при этом ранняя, июльская капуста для такого вида хранения не подходит. Хорошо хранятся сорта: Амагер, Колобок, Сахарная голова, Каменная голова.

Лук, как и другие овощи, важно просушить, а далее хранение лука зависит от его сорта. Метод хранения в сетках и капроновых чулках подходит отлично, главное, чтобы в помещении было тепло (18-20 градусов) и сухо. А чеснок можно хранить после просушки в трехлитровых банках. Его нужно просушить и поместить в сухие банки, закрыв горловину марлей и закрепив резинкой. Томаты специалист советует попросту заморозить, порезав кружочками.