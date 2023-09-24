Руководители, инженеры и бортпроводники в Тюменской области зарабатывает больше 100 тысяч в месяц Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области зарплату выше 100 тысяч рублей предлагают руководителям, инженерам, бортпроводникам. Об этом пишет «Вслух.ру».

Всего служба занятости Тюменской области предлагает более 22,6 тысяч вариантов для трудоустройства. Высокий доход обещают: директору по производству от 100 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц, руководителю проекта – от 120 тысяч до 140 тысяч рублей, начальнику строительства – 178 тысяч 500 рублей, начальнику участка в строительстве – 116 тысяч 667 рублей, а начальнику службы (в промышленности) – свыше 110 тысяч.

Кроме того, хорошо зарабатывать могут: ведущий инженер по объективному контролю, главный инженер проекта, командир воздушного судна сможет зарабатывать 180 тысяч рублей в месяц, а бортпроводник – 100 тысяч рублей.

В списке службы занятости 161 рабочая специальность и 257 профессий для служащих. Работу можно найти через интерактивный сайт департамента труда и занятости . Кадровый центр «Работа России» находится в Тюмени по адресу: ул. Республики, 204в, корп. 3. Многоканальный телефон: (3452) 27-36-05.

Источник: Вслух.ру"