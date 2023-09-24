Юные тюменцы повторили правила безопасности на дороге, дома и в сети

Фото: архив КП

150 тюменцев сыграли в «Крестики-нолики», собрали пазлы, ответили на вопросы о безопасности. Призы получили все участники события. Дети и подростки участвовали в блиц-опросе — охотно и верно отвечали на вопросы о том, на какой сигнал светофора можно переходить дорогу, где хранятся лекарства для оказания первой помощи, каким прибором измеряют температуру и как называется средство защиты от огня в помещении или транспорте. Затем участники выбирали, в какую из двух предложенных игр они хотят сыграть: «Крестики-нолики» или «Собери сам».

По правилам игры в «Крестики-нолики», участники в паре с промоутером, родителем или другом, по очереди отвечали на вопросы про безопасность на улице, дома и в интернете. Каверзные вопросы тоже не оставались без ответа. На вопрос: «Что можно взять у незнакомца на улице: шоколадку, игрушку или телефон», игроки без раздумий отвечали — «ничего». За верный ответ участники могли сделать свой ход. Те, кто справились быстрее соперника — составили линию из трех «крестиков» или «ноликов» — получали фирменные бутылки для воды.

В игре «Собери сам» юные тюменцы собирали пазлы с правилами безопасности. За верные утверждения участники получали стикерпаки. Маленькая Настя играла с мамой Илоной Туркиной. Вместе они правильно ответили на вопросы игры «Крестики-нолики» — победила дружба.

— Когда разговариваешь о безопасности с ребенком дома — он информацию воспринимает, а когда что-то случается в жизни — может просто растеряться. Такие акции проводить очень важно — еще одно напоминание о том, что на улице, в интернете и даже дома может произойти всякое, — рассказала Илона Туркина, участница акции «Детство без опасностей».