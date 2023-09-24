В Тюмени 24 сентября воздух прогреется до +21 граудуса

В Тюмени 24 сентября воздух прогреется до +21 градуса Фото: Юлия Кучеренко

В ближайшие сутки в Тюмени температура воздуха ожидается +11 .. +21 °. Сегодня будет пасмурно с прояснениями, ветер северо-западный 3-5 м/с, с возможными порывами до 9 м/с. Существенных осадков не ожидается.

В течении следующей недели в Тюмени температура воздуха прогреется до +23 °C, минимальная температура опустится до +3 °C, а средняя температура воздуха составит +11 °C. Скорость ветра будет достигать 7 м/с, с возможными порывами до 12 м/с.