Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» Фото: Вера Зенина

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал земляков принять участие в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор».

Жители Тюменской области бережно относятся к своим домам. Обустраивают дворы, украшают подъезды, следят за порядком в местах общего пользования. И теперь есть возможность рассказать об этом и поделиться позитивным опытом, - написал Александр Моор в своем телеграм-канале.

До 10 октября активные жители и управляющие компании могут оставить заявки на сайте конкурса «Лучший дом. Лучший двор», которые будут оцениваться по четырем номинациям: «Лучший двор», «Самый дружный дом», «Лучший подъезд» и «Самый энергоэффективный дом».

Продлится народное голосование до 10 ноября, а итоги конкурса подведут в декабре.