Фото: благотворительный фонд развития города Тюмени

Тюменцев приглашают на премьеру благотворительного спектакля «На карнавале как-то раз…», который пройдет 27 сентября в концертно-танцевальном зале «Золотые ворота Сибири». Это постановка по пьесе краеведа и библиографа Людмилы Кайгородовой «Однажды в Тюмени», сообщили в информационном центре регионального правительства.

Спектакль поставит самодеятельная театральная труппа БФРГТ в рамках проекта «Традициями сильны».

- Режиссер Антон Нестеренко приготовил несколько неожиданных ходов, в том числе яркие массовые сцены, в которых смогут выступить и зрители. Наши благотворительные спектакли всегда отражают реальную историю города, оживающую благодаря исследованиям краеведов, - говорит исполнительный директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Вера Барова.

Кстати, наряды для постановки отшивались в мастерской историка моды Кати Макаровой по фотографиям с тюменских балов-маскарадов 19-го века, вырезкам из журналов мод той эпохи и эскизам художника Александра Головина к опере «Маскарад».

Заказать билеты можно по телефону: 8 (3452) 22 84 81. Цена - благотворительный взнос, сумму которого определяет зритель.