Участницу Великой Отечественной войны Анну Соколову из села Омутинское поздравляют с вековым юбилеем

Фото: ИИЦ «Сельский вестник»

В селе Омутинское поздравили со 100-летним юбилеем участницу Великой Отечественной войны Анну Соколову. К дому бывшей фронтовой связистки прибыла праздничная делегация, а также глава Омутинского муниципального района Олег Кузнецов.

- Ваш фронтовой и трудовой жизненный путь, любовь к Родине и вера в людей всегда будут примером для нас. Как истинный патриот, вы до сих пор в строю. Низкий вам поклон и искренние пожелания крепкого здоровья, жизнелюбия и оптимизма, - пожелал Олег Кузнецов.

Также в ходе церемонии Анне Александровне были переданы слова поздравлений от президента РФ и губернатора Тюменской области Александра Моора.

Фото: ИИЦ «Сельский вестник»

Яркие выступления для долгожительницы подготовили ансамбль русской и казачьей песни «Начало» и юные артисты районного Дома культуры.

Кстати, на фронт Анна Александровна отправилась в 1942 году - будучи 19-летней девчонкой, она не побоялась записаться в добровольцы. Затем Анна служила на коммутаторе, обеспечивала связь между авиаполками и дошла до Берлина. Имеет боевые награды.