По-настоящему летняя погода придет в Тюмень на следующей неделе

В Тюмени потеплеет до летних температур
Фото: Вера Зенина
Новая рабочая неделя начнется для тюменцев с по-настоящему летней погоды. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, в понедельник, 25 сентября, столбики термометров поднимутся до отметки +24 градуса.
Сегодня же, 23 сентября, в Тюмени будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем +13...+15 градусов, вечером до +11. Ветер северо-западный, сильный, порывы 8-13 м/с.
В воскресенье, 24 сентября, ожидается малооблачная погода. Днем +19...+22 градуса, вечером +15...+20. Ветер западный, умеренный.
Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что Гидрометцентр РФ огласил предварительный прогноз погоды в регионе на сентябрь.