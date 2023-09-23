По-настоящему летняя погода придет в Тюмень на следующей неделе

В Тюмени потеплеет до летних температур Фото: Вера Зенина

Новая рабочая неделя начнется для тюменцев с по-настоящему летней погоды. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, в понедельник, 25 сентября, столбики термометров поднимутся до отметки +24 градуса.

Сегодня же, 23 сентября, в Тюмени будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем +13...+15 градусов, вечером до +11. Ветер северо-западный, сильный, порывы 8-13 м/с.

В воскресенье, 24 сентября, ожидается малооблачная погода. Днем +19...+22 градуса, вечером +15...+20. Ветер западный, умеренный.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что Гидрометцентр РФ огласил предварительный прогноз погоды в регионе на сентябрь.