Тюменская область заняла второе месте в УрФО по динамике оптовой торговли Фото: Вера Зенина

Росстат оценил динамику оптовой торговли в регионах страны. И оказалось, что Тюменская область находится в числе лидеров: за семь месяцев оборот оптовой торговли составил 642 миллиарда 580,9 миллиона рублей. Это на 30,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

В Уральском федеральном округе Тюменская область находится на втором месте по динамике, первое - у Челябинской, где прирост составил 40,4%. В Югре оптовая торговля увеличилась на 19%, а в Свердловской области - на 10,6%.

Отрицательная динамика в Курганской области - 96,7 % и на Ямале - 86,6%.

В целом по УрФО объем оптовой торговли вырос на 14,4%, в России - на 3,5%, Москве - 17,7%. Тюменская область входит в десятку наравне с Ненецким автономным округом - прирост в 3,4 раза, сообщает «Вслух.ру».