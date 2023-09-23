Тюменцы могут стать волонтерами Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

Скриншот с платформы регистрации

Жители Тюменской области, которым уже исполнилось 18 лет, могут отправиться в Сочи и стать частью волонтерского корпуса Всемирного фестиваля молодежи. Подать заявку и пройти курсы по подготовке можно на платформе ДОБРО.РФ до 1 декабря 2023 года.

Будущим волонтерам предстоит встречать и провожать участников и гостей фестиваля, размещать их в «волонтерской деревне» и отелях, организовывать транспортную логистику и питание, помогать проводить официальные церемонии награждения, оказывать помощь медицинскому персоналу, сопровождать иностранные и национальные делегации и почетных гостей, помогать в работе иностранным и российским СМИ.

После заполнения заявки и прохождения курсов тюменцам предстоит пройти собеседование в Центре привлечения и подготовки волонтеров, а затем - дождаться приглашения в личном кабинете.

Далее добровольцы отправятся на обучение в Екатеринбург, а с 20 февраля 2024 года приглашенные волонтеры будут заезжать на федеральную территорию «Сириус», там они познакомятся с объектами и получат необходимую аккредитацию, сообщает «Мой портал».