Тюменские дизайнеры презентуют свои коллекции на новой площадке ЦУМа

Фото: тюменский ЦУМ

На базе тюменского ЦУМа откроется универсальная площадка, основу которой составят коллекции более ста дизайнеров.

- В свое время мы были первыми, кто сделал в Тюмени ставку на местных производителей, открыв «Улицу российских дизайнеров». Сейчас пришло время нового формата, - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - Это будет своеобразный центр отдыха, который может быть и магазином, и галереей современного искусства, и площадкой для фешн-показов, а также просто местом для встреч людей, разделяющих его философию.

Это будет пространство, где станут продаваться, выставляться и показываться товары, изготовленные исключительно российскими дизайнерами, число которых увеличилось с 60 до 100. Причем как минимум половина из представленных коллекций - тюменские.

Открытие площадки состоится 30 сентября в рамках Concept store. Также организаторы предусмотрели лекторий, где будут проводиться обучающие семинары о моде и искусстве.

- У нас соберутся как бренды и дизайнеры, которые стали уже достаточно известными в стране, так и те, кто только в начале пути. Поэтому будем знакомить их с новейшими тенденциями, рассказывать, как правильно сделать коллекцию сделать, продвигать, какое время для этого выбрать, - говорит управляющий Concept store Снежана Гордеева.