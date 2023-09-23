В Тюмени презентуют музыкальный альбом и клип о русской культурой

Фото: Хоровод времён | традиции и современность

Тюменцев приглашают на презентацию музыкального альбома и клипа, созданных в рамках проекта «Хоровод времен. Шаг второй». Мероприятие состоится 26 сентября в «Конторе пароходства», начало - в 19.00.

Напоминаем, что первый «шаг» проекта под названием «Хоровод времен» выпустили в 2022 году.

В новый альбом войдут пять композиций. В записи клипа приняли участие ученики школы «Лира» - фольклорный ансамбль «Светлица».

- Наша песня говорит о традициях на понятном современному слушателю языке. Она отозвалась у многих людей, которые вдохновляются исконной русской культурой. В этом году мы записали еще несколько композиций и сняли новый клип. Он в корне отличается от эпичного «Хоровода времен» - это будет настоящий праздник любви и молодости, с брызгами воды и искрами огня, - отмечает автор проекта Евгения Зонтикова.

Также на встрече организаторы познакомят гостей со своим новым творчеством, пропитанным духом традиций, и расскажут об архивных материалах, которые инициативная группа оцифровала из видеозаписей, созданных в отдаленных деревнях Тюменской области почти 30 лет назад, сообщает «Тюменская область сегодня».