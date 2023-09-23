Тюменский ХК «Рубин» сразится в Красноярске с местным «Соколом»

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Тюменский ХК «Рубин» готовится к выездным играм в рамках OLIMPBET ВХЛ. По итогам первых восьми матчей клуб остается в первой пятерке турнирной таблицы.

Уже завтра, 24 сентября, наши хоккеисты сыграют в Красноярске - скрестят клюшки с «Соколом». А во вторник, 26 сентября, «Рубин» будет играть в Норильске с местным одноименным клубом.

В нынешнем сезоне тюменцы опережают соперников по заработанным очкам - одиннадцать за восемь поединков, половина которых закончились победой.

- Мы набирали очки в каждой встрече. А это значит, что парни бились до конца. Молодцы, уважение им большое. Видно, что есть характер. Другой момент - думаю, мы могли сыграть проще, - прокомментировал главный тренер «Рубина» Денис Ячменев.

Регулярный чемпионат продлится до 18 февраля. Каждому из 29 клубов предстоит сыграть 56 матчей, сообщает «Вслух.ру».