Тюменским дачникам рекомендуют обработать теплицу перед зимовкой фитоспорином

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Дачный сезон близится к завершению, и огородники начали подготовку к зиме. О том, как правильно подготовить теплицу к следующему лету, рассказывает главный агроном Сладковского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Елена Шадрина.

- Прежде всего, убираем все растительные остатки, подвязки, промываем внутренние стенки теплицы мыльным раствором, - советует Елена. - Затем необходимо внести перегной. Если почва не менялась более 10 лет, то заменяем верхний слой грунта - 10 сантиметров. Затем перекапываем грунт. Если использовали мульчу, то ничего не убираем, заделываем ее в почву. Сеем сидераты (горчица, фацелия, овёс). Если грунт сухой, проливаем несколько раз водой.

Чтобы обеззаразить почву от спор грибной инфекции, Елена Шадрина рекомендует пролить грунт в теплицах фитоспорином. При этом теплицу нужно держать закрытой, так как он работает при температурах выше 15 градусов.

А для обеззараживания теплицы от вредителей и болезней можно использовать дымовые Табачные шашки «ФАС». Серные шашки желательно не использовать, так как от них происходит коррозия железных конструкций теплицы.

Посеянные сидераты всходят и растут, пока не ударят морозы. Весной же дачникам только останется подготовить лунки под посадку рассады, сообщает «Тюменская линия».