Опытная дачница рассказала тюменцам, как подготовить малину к зиме

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Перед холодным сезоном у тюменских дачников, помимо прочего, встает задача подготовки малины к зимовке. Опытный садовод Инна Опалых рассказала, как правильно это сделать.

Первое, что стоит сделать - подрезать кусты, включая побеги возрастом от двух лет. Это нужно проделать сразу же после сборки последнего урожая.

- Обрезайте слабые и больные ветки. На кусте должно остаться 5-7 здоровых веточек, - подсказывает огородница.

Зимой в Тюменской области обычно выпадает много снега, поэтому даница советует укрыть малину именно им - он создаст теплый защитный слой. Однако надо следить, чтобы не появилась ледяная корка. Дело в том, что наст препятствует прохождению воздуха сквозь снег, а он важен для корневой системы растения.

А пока дачница советует поливать землю большим количеством воды, чтобы корни не высохли за зиму, сообщает «Мегатюмень».