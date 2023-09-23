Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья23 сентября 2023 9:52

Опытная дачница рассказала тюменцам, как подготовить малину к зиме

Тюменцы узнали, как подготовить малину к зиме
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Перед холодным сезоном у тюменских дачников, помимо прочего, встает задача подготовки малины к зимовке. Опытный садовод Инна Опалых рассказала, как правильно это сделать.

Первое, что стоит сделать - подрезать кусты, включая побеги возрастом от двух лет. Это нужно проделать сразу же после сборки последнего урожая.

- Обрезайте слабые и больные ветки. На кусте должно остаться 5-7 здоровых веточек, - подсказывает огородница.

Зимой в Тюменской области обычно выпадает много снега, поэтому даница советует укрыть малину именно им - он создаст теплый защитный слой. Однако надо следить, чтобы не появилась ледяная корка. Дело в том, что наст препятствует прохождению воздуха сквозь снег, а он важен для корневой системы растения.

А пока дачница советует поливать землю большим количеством воды, чтобы корни не высохли за зиму, сообщает «Мегатюмень».