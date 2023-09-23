Автоинспекторы призывают тюменских байкеров быстрее поставить «железных коней» на зимовку

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Тюменские байкеры завершают летний сезон. Но это вовсе не значит, что мотоциклисты не будут ездить по дорогам до глубокой осени, невзирая на холодную погоду, мокрый асфальт и плохое сцепление колес с дорогой.

Госавтоинспекция Тюменской области рекомендует водителям двухколесного транспорта не выезжать на дороги в дождь и при понижении температуры воздуха.

При этом следить за безопасностью байкеров будут полицейские-мотоциклисты мотовзвода полка ДПС. В ходе летнего периода они отстранили от участия в дорожном движении 135 водителей-бесправников, многие из них - несовершеннолетние подростки. Кроме того, 51 мотоциклист наказан за неиспользование мотошлема.

В этом году в Тюменской области произошло 211 ДТП с участием мотоциклистов, это почти на треть больше, чем в прошлом году, еще 5 человек погибли и 235 получили травмы.

Как изменятся эти цифры, зависит от людей, управляющих транспортом на двух колесах: чем быстрее они поставят мотоциклы на зимнюю стоянку, тем меньше будет ДТП с их участием.