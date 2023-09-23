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НовостиОбщество23 сентября 2023 8:19

Автоинспекторы призывают тюменских байкеров быстрее поставить «железных коней» на зимовку

Тюменских байкеров призывают быстрее поставить «железных коней» на зимовку ради безопасности
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Тюменские байкеры завершают летний сезон. Но это вовсе не значит, что мотоциклисты не будут ездить по дорогам до глубокой осени, невзирая на холодную погоду, мокрый асфальт и плохое сцепление колес с дорогой.

Госавтоинспекция Тюменской области рекомендует водителям двухколесного транспорта не выезжать на дороги в дождь и при понижении температуры воздуха.

При этом следить за безопасностью байкеров будут полицейские-мотоциклисты мотовзвода полка ДПС. В ходе летнего периода они отстранили от участия в дорожном движении 135 водителей-бесправников, многие из них - несовершеннолетние подростки. Кроме того, 51 мотоциклист наказан за неиспользование мотошлема.

В этом году в Тюменской области произошло 211 ДТП с участием мотоциклистов, это почти на треть больше, чем в прошлом году, еще 5 человек погибли и 235 получили травмы.

Как изменятся эти цифры, зависит от людей, управляющих транспортом на двух колесах: чем быстрее они поставят мотоциклы на зимнюю стоянку, тем меньше будет ДТП с их участием.