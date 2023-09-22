Шесть представителей УрФО попали в финал конкурса «Учитель года России - 2023»

Фото: архив группа участников Всероссийского конкурса «Учитель года России»

В финал конкурса «Учитель года России - 2023» вышли 6 представителей Уральского федерального округа. Конкурс проходят в Московской области.

В финал попали 90 учителей из всех субъектов страны, а также победитель конкурса «Учитель года заграншкол МИД России - 2023». Участникам предстоит пройти два тура, после которых определят призеров и победителя конкурса.

Церемония награждения пройдет 5 октября, в День Учителя, в Государственном Кремлевском дворце.

- За три десятка лет конкурс не только вырос и открыл нам множество ярких имен в отечественной педагогике. Появились новые профессиональные состязания, которые также будут представлены в рамках Большой учительской недели. Конкурсы позволяют лишний раз убедиться, что в наших школах много талантливых педагогов, которые увлекаются и увлекают ребят своими предметами, дают им отличную подготовку. Хочется искренне пожелать всем финалистам – новых открытий и профессиональных побед! Мы в вас верим!, - отметил полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев.