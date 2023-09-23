В Ишиме стартует осенний сезон библиотечной студии для детей и родителей «Читаем с Букляшом»

Фото: библиотеки города Ишима

Уже в следующем месяце в Ишиме стартует осенний сезон библиотечной студии «Читаем с Букляшом».Такая форма работы нашла отклик у горожан, на завершение летнего сезона студии «Мамаслет» пришли более 400 жителей.

Как рассказала специалист по проведению мероприятий АНО «Социокультурный психолого-педагогический досуговый центр «Сфера» Анна Зырянова, летом студия работала в рамках грантового проекта «Букляш - семейный книжный нянь». Сначала планировалась, что участие будут принимать мамы с детьми определенного возраста, но на практике женщины приходили вместе со всем семейством. Поэтому по ходу работы организаторы внесли коррективы.

Занятия построили так, что каждому находилось дело по душе. Пока одни узнавали о новинках в мире литературы, другие создавали коллажи, рисовали собственных героев сказок или сочиняли фантастические истории совместно с библиотечным талисманом - Букляшом. Эту практику перенесут в работу и осенней студии.

- Все занятия у нас авторские, тематические, повторов не бывает. Делаем подбор книг для каждой встречи, почти все издания разбирают на руки. То есть через студию мы еще прививаем интерес и любовь к чтению, в том числе к семейному, - пояснила библиотекарь.

Также на встречах проходят творческие занятия по арт-терапии, песочной анимации, театральному искусству. Кроме того, авторы инициативы создали гига-бродилку - уникальную семейную игру «Букляш в сказочном мире». Это гигантская «настолка», где вместо фишек по игровому полю ходят дети и выполняют написанные в разноцветных клетках задания.

По словам Анны Зыряновой, если летом упор в работе студии был сделан на художественную литературу, то осенью планируется уклон в сторону развивающих и познавательных изданий и занятий. Кстати, все занятия в студии бесплатные, сообщает «Тюменская линия».