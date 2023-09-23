Кардиолог объяснила тюменцам, как избежать при гриппе осложнений на сердце

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Сезон ОРВИ уже набирает обороты, а это значит, что не за горами рост заболеваемости гриппом. И ни для кого не секрет, что одно из самых серьезных последствий этой болезни - осложнение на сердце.

По словам врача-кардиолога Тюменского кардиоцентра Валерии Гараниной, при гриппе может появиться нестабильность артериального давления, различные нарушения ритма сердца.

Но самое серьезное осложнение - миокардит - воспаление сердечной мышцы. Поэтому при длительно сохраняющейся слабости, температуре, нарастающей одышке или болях в груди нужно обратиться к кардиологу. Особенно, если неприятные ощущения не проходят или стали регулярными.

Также врач напомнила, что препаратов, способных «улучшить» иммунитет, просто нет. Ни витамины, ни пробиотики не показали эффективность в профилактике ОРВИ и гриппа. Поэтому лучше всего для поддержания здоровья регулярно прогуливаться на свежем воздухе, нормально спать и полноценно питаться, передает сайт «АиФ-Тюмень».