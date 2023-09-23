Тюменские врачи избавили онкобольного пациента от невыносимой боли в груди

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Врачи тюменского Медицинского города помогает пациентам забыть о боли, благодаря своим уникальным методикам.

Так, 55-летний мужчина, лечившийся в отделении химиотерапии из-за злокачественной опухоли кишечника, пожаловался врачу на обострение боли в грудном отделе позвоночника, от которой не помогали даже сильнодействующие обезболивающие препараты.

Интенсивная боль существенно ограничила подвижность тюменцы, возможность полноценно дышать и откашливать, что привело к развитию воспаления легкого. Из-за этого мужчину перевели в отделение реанимации для проведения интенсивной терапии и специальной поддержки функции дыхания с применением неинвазивной вентиляции легких.

- Сохраняющийся болевой синдром значительно утяжелял состояние пациента, требовал применения высоких доз обезболивающих, что отрицательно влияло на функцию дыхания. Стоял вопрос о полном переводе пациента на искусственную вентиляцию легких, - рассказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации Медицинского города Татьяна Куцева.

В итоге врачи отделения реанимации приняли решение провести особую процедуру: выполнить плоскостную блокаду мышцы-разгибателя позвоночника и установить катетер для автоматической доставки обезболивающего.

После процедуры у мужчины исчезли боли, что позволило ему и избежать ИВЛ.