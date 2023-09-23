В Тюмени обсудили исторические аспекты Куликовской битвы

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В Тюменском индустриальном университете прошел круглый стол, участники которого обсудили исторические аспекты Куликовской битвы. Важное для культурной жизни города мероприятие приурочили к дате победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками.

- Сегодняшний круглый стол на тему «Куликовская битва в культуре и истории России» приурочен к дню воинской славы России, и в нашем регионе такие мероприятия проходят в рамках фестиваля «Димитриевская суббота, - сказала заместитель директора центра «Аванпост» Анастасия Попова.

Круглые столы - диалоговые площадки, на которых участники не только слушают доклады, но и обмениваются мнениями.

В этом году организаторы впервые провели обсуждение в университете и сделли круглый стол более академическим. Во встрече участвовали студенты, преподаватели и профессоры различных вузов Тюменской области, в том числе и духовной семинарии. Также в качестве слушателей на заседании были и юные воспитанники центра «Аванпост», сообщает «Тюменская область сегодня».