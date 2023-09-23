В Тюмени 23 сентября 2023 года подует ветер со скоростью 18 м/с

Погода в Тюмени на 23 сентября Фото: Вера Зенина

В субботу, 23 сентября, тюменцев ожидает ясный и довольно теплый день. С раннего утра на небе будет светить яркое солнце, и продлится это до самого заката. А с наступлением сумерек горожане смогут увидеть звезды.

Днем столбики термометров покажут +14 градусов, к вечеру температура опустится до +11, а ночью похолодает до +9.

В течение суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по области можно ниже.