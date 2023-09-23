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НовостиОбщество23 сентября 2023 0:00

В Тюмени 23 сентября 2023 года подует ветер со скоростью 18 м/с

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 23 сентября 2023 года
Марина Прохорова
Погода в Тюмени на 23 сентября

Погода в Тюмени на 23 сентября

Фото: Вера Зенина

В субботу, 23 сентября, тюменцев ожидает ясный и довольно теплый день. С раннего утра на небе будет светить яркое солнце, и продлится это до самого заката. А с наступлением сумерек горожане смогут увидеть звезды.

Днем столбики термометров покажут +14 градусов, к вечеру температура опустится до +11, а ночью похолодает до +9.

В течение суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по области можно ниже.

Фото: МЧС России по Тюменской области

Фото: МЧС России по Тюменской области