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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 13:40

Житель Тюменской области ударил спящего собутыльника ножом и получил условный срок

Суд вынес приговор, но он еще не вступил в законную силу
Виктория Терина
Житель Тюменской области ударил спящего собутыльника ножом и получил условный срок

Житель Тюменской области ударил спящего собутыльника ножом и получил условный срок

Фото: Татьяна Коркина

B Заводоуковском районе мужчина yдapил нoжoм собутыльника, пoкa тoт спaл. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

– Приговором Заводоуковского районного суда Тюменской области Иван П., 1984 года рождения, признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, – говорится в сообщении.

Случилось это в апреле 2023 года, когда нетрезвый мужчина, находясь в селе Сединкино Заводоуковского района, из-за неприязни после совместного распития спиртных напитков с товарищем ударил его ножом, пока тот спал.

Вину мужчина признал, но показания давать отказался. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, условно, с испытательным сроком в 3 года.