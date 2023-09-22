В Тюмени сотрудник авиакомпании задержан за злоупотребления полномочиями и получение коммерческого подкупа Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени заведено уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями и получения коммерческого подкупа в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Ведомство сообщает, что обвиняемый воспользовался своим служебным положением в корыстных целях и в течение двух лет предоставлял представителю коммерческой организации за вознаграждение льготные условия бронирования авиабилетов, лично внося корректировки в динамичную систему тарифов. За это он получил вознаграждение в размере свыше 9 миллионов рублей. Своими действиями обвиняемый причинил ущерб авиакомпании на сумму более 14 миллионов рублей.

– Преступную деятельность пресекли сотрудники СКР совместно с РУФСБ, – сообщили в ведомстве.

По уголовному делу продолжается расследование, проведен обыск в служебном кабинете, допрошены свидетели. В ближайшее время решится вопрос о заключении под стражу задержанного.