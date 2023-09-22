Более ста тюменских нефтепроводчиков приняли участие в экологической акции «Сохраним лес»

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

Более ста тюменских нефтепроводчиков вместе с членами своих семей приняли участие в экологической акции по посадке деревьев в рамках всероссийского проекта «Сохраним лес». Они высадили более 4 тыс. сеянцев сосны. Всего же в рамках акции было посажено около 100 тыс. деревьев на территории площадью 24 га.

– Всегда приезжаю с семьей, с детьми – для нас это стало традиционным мероприятием. Мы стараемся прививать детям любовь и бережное отношение к природе, – отметил заместитель начальника отдела автоматизированных систем управления технологическим процессом Тюменского УМН Аким Медведев.

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

Кстати, за три года участия в акции «Сохраним лес» сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» высадили более 12 тыс. деревьев. Целью экологического мероприятия является привлечение внимания населения к теме профилактики лесных пожаров и лесовосстановления, улучшение экологической ситуации в стране и формирование бережного отношения к природе.

Добавим, что мероприятие по восстановлению лесного фонда проходило в Тюменском районе на участке, где в 2021 году бушевали природные пожары.