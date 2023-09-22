В Тюмени в СНТ «Энергетик» почти дотла сгорел частный дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени в СНТ «Энергетик» сгорел частный дом. Очевидцы опубликовали видео и сообщили, что черные облака дыма появились в небе у тепловой электростанции около 12.30. Позже стало известно, что дом сгорел полностью, огонь охватил около 150 квадратных метров.

– 22 сентября 2023 года в первом часу дня поступил вызов о возгорании в частном доме по адресу: Тюмень, СНТ «Энергетик – 1». На месте пожара работают 5 единиц техники и 17 человек личного состава, – сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюмени в СНТ «Энергетик» почти дотла сгорел частный дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В МЧС дополнили, что сведений о погибших и пострадавших не поступало. Пожар локализован.

Напомним, ранее мы писали о том, что 20 сентября в 23.23 в Тюмени загорелся дом на улице Республики.