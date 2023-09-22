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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 6:27

На улице Газовиков в Тюмени из окна многоэтажки выпала женщина

В тяжелом состоянии ее госпитализировали в реанимацию
Виктория Терина
На улице Газовиков в Тюмени из окна многоэтажки выпала женщина. Фото: ЧС Тюмень

На улице Газовиков в Тюмени из окна многоэтажки выпала женщина. Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени накануне поздно вечером из окна выпала женщина. Трагедия случилась на улице Газовиков. Изначально информация об этом происшествии стала известна в соцсетях.

– 21 сентября в Тюмени на улице Газовиков, 28а из окна 6-го этажа выпала женщина, – сообщают очевидцы в соцсетях.

Тюменка выжила, и сейчас врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. О том, что женщина госпитализирована в отделение реанимации ОКБ № 2 в тяжелом состоянии, сообщает «МегаТюмень» со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тюмени журналистка Ольга Саблукова погибла, выпав из окна многоэтажки на Николая Федорова.