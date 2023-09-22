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НовостиОбщество22 сентября 2023 5:15

В Тюмени в ночь на 25 сентября перекроют движение в районе ЖК «Колумб» на объездной дороге

Ночью специалисты будут строить надземный переход через объездную дорогу
Виктория Терина
Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

В ночь на понедельник, 25 сентября, перекроют движение по объездной дороге в Тюмени. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Связано это со строительством надземного пешеходного перехода в районе ЖК «Колумб». Подрядчик сегодня уберет опоры освещения, которые находится в районе будущего перехода. А затем специалисты подготовят металлическую конструкцию надземного пешеходного перехода. Опоры под нее уже смонтированы.

Как уточнили в ГИБДД, установку пролета собираются выполнить в ночь с 24 на 25 сентября с 00.00 до 03.00. В это время на месте ремонтных работ будут дежурить наряды ДПС.