В Тюмени 22 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 22 сентября, в Тюменской области ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6 – 11 м/с, местами порывы будут достигать 16 м/с. Температура воздуха ночью около +7...+12 градусов.

Днем в Тюменской области также ожидаются небольшие, а местами умеренные дожди. Ветер северо-западный, 8 – 13 м/с, с порывами до 15 – 20 м/с. Столбики термометров сегодня покажут +12...+17 градусов.

Подробнее о погоде – в инфографике МЧС: