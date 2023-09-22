«Страна Девелопмент» ввела в эксплуатацию котельную для первого цифрового микрорайона в Сибири

Фото: Михаил Баев

Власти Тюменской области в сентябре выдали компании «Страна Девелопмент» разрешение на ввод в эксплуатацию газовой котельной в рамках строительства жилого комплекса (ЖК) «Домашний». Объект стал первым, реализованным по федеральной программе льготного финансирования инфраструктуры через облигации, оператором которой выступает ДОМ.РФ.

Проект в Тюмени – один из пилотных, в рамках которых механизм инфраструктурных облигаций прошел обкатку. В 2021 году застройщику было одобрено льготное финансирование в размере 0,7 млрд рублей и подписан договор на строительство газовой котельной, трансформаторных подстанций, автодорог, сетей водоснабжения и водоотведения. Уже в конце 2022 года – на несколько месяцев раньше срока – в составе ЖК в эксплуатацию был сдан первый многоквартирный дом.

– Новый механизм создания важных для комфортной жизни людей объектов быстро прошел путь от проработки проектов до их реализации на практике. Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ – это не только эффективный инструмент повышения качества жизни в стране, но и драйвер развития экономики регионов. Его география уже охватила половину России – на рассмотрении ДОМ.РФ заявки из 49 субъектов. Котельная в Тюмени – первый, построенный по программе объект. До конца года в рамках механизма мы запустим и первый соцобъект – детский сад в Курске, – отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Газовая котельная мощностью 37 МВт сможет одновременно отапливать 16 многоквартирных домов общей жилой площадью 228,2 тыс. кв. метров. Ее работа полностью автоматизирована и энергоэффективна: без участия человека система будет регулировать температуру отопления, в жаркую погоду сокращая потребление топлива. Дополнительно снизить теплопотери удастся благодаря малому расстоянию от котельной до домов.

– «Страна Девелопмент» является одним из первых в России застройщиков, получивших инфраструктурный заем, и пионером по реализации объектов инфраструктуры в рамках данной программы. Сейчас мы показали на практике, что программа работает эффективно. На очереди – еще несколько инфраструктурных объектов, каждый из которых направлен на преобразование городской среды. Программа инфраструктурных облигаций особенно важна для проектов комплексного развития территорий, где вся инфраструктура практически создается «с нуля». Наша задача – сделать так, чтобы эти территории по инфраструктурной насыщенности не сколько не уступали, а возможно даже превосходили сложившиеся городские районы, – прокомментировал президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

Всего в состав ЖК «Домашний» войдет 24 корпуса общей жилой площадью более 380 тыс. кв. метров. Для обеспечения теплом остальных домов уже ведется строительство второй котельной – мощностью 21 МВт.

– В Тюменской области реализуется два крупных проекта жилой застройки с применением механизма инфраструктурных облигаций. Благодаря этому удалось вовлечь в оборот около 160 га федеральных земель, на которых до 2035 года будет построено почти 900 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит региону сохранить лидерские позиции по вводу жилья и успешно реализовать планы национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе и по расселению аварийного жилья, выявленного до 1 января 2022 года, – поделился планами начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Строительство ЖК идет на участке, который застройщик получил по итогам аукциона ДОМ.РФ. Предварительно специалисты компании вместе с властями региона и города разработали и утвердили проект планировки территории. Кроме того, Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование на реализацию проекта в размере 25,1 млрд рублей.

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