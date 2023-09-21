Фото: «Виртуальный мультимедийный выставочный центр «Т. Vision 2030»

АНО «Тюменский дом фотографии» объявляет отбор работ фотографов из Тюмени и Тюменской области для экспонирования в виртуальном мультимедийном выставочном центре «Т.Vision 2030». Это новая современная выставочная площадка, где молодые фотографы Тюмени и Тюменской области могут представить свое творчество. Кроме того, участники проекта получат необходимые знания и навыки по особенностям фотосъемки в различных жанрах, а также в подготовке к выставкам и фотоконкурсам, в том числе международным.

Фото: «Виртуальный мультимедийный выставочный центр «Т. Vision 2030»

Открытие центра запланировано на конец ноября 2023 года. Проект «Т. Vision 2030» вошел в число победителей грантового конкурса «Родные города» компании «Газпром нефть» в 2023 году. Регистрации участников в возрасте 18 – 35 лет и их фоторабот на платформе. До 10 фотогработ в каждую тему. Количество тем для одного участника не ограничено.

1. Свободная тема.

2. Город и люди.

3. Герой нашего времени.

Описание тем на платформе в разделе «Положение о конкурсе. Правила». Работы принимают до 7 ноября 2023 года. Подведение итогов и официальное открытие в конце ноября.

В телеграм-канале проекта в первую очередь будут публиковаться анонсы семинаров по фотомастерству и по подготовке к выставкам и фотоконкурсам.

По итогам проекта будет отобрана группа из 15 человек, которых будут курировать наставники для подготовки к российским и международным фотоконкурсам и выставкам. Участие в семинарах бесплатное и свободное для всех зарегистрированных участников.

Фото: «Виртуальный мультимедийный выставочный центр «Т. Vision 2030»

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