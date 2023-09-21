Около 600 детей с нарушениями развития учатся в школах Тюменской области Фото: Татьяна Коркина

В школах Тюменской области учится около 600 детей с нарушениями развития. Об этом пишет tmn.aif.ru со ссылкой на департамент образования и науки Тюменской области.

По закону в России каждый человек имеет право на образование независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального положения, а также других обстоятельств. Поэтому во всех общеобразовательных организациях могут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с психическими расстройствами и заболеваниями.

Но при этом для таких детей решение о создании специальных условий, а именно об обучении в специализированных школах или на дому, зависит от степени нарушений в развитии. Детей в школе обычно сопровождают школьные психологи, социальные педагоги и тьюторы.