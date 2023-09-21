Тюменские IT-специалисты все чаще стали брать ипотеку по Господдержке

Фото: архив КП

Только в этом году по господдержке айтишники Тюменской области смогли купить недвижимость на сумму 270 млн рублей. При этом с начала года объем выданной ипотеки вырос в 6 раз. Такие данные приводит ВТБ.

Повлиять на это могло сразу несколько факторов: ожидание роста ставок вслед за ключевой и повышение требований к первоначальному взносу, а также смягчение условий к молодым разработчикам до 35 лет, ведь критерий уровня их заработной платы отменен.

По словам управляющего банком в Тюменской области Евгения Федосова, увеличилась и средняя сумма кредита – с 6,5 млн рублей до 8 млн рублей.

Напомним, чтобы стать участником льготной программы, нужно работать в IT-организации, зарегистрированной в реестре Министерства цифрового развития России. При этом получить льготную ставку на покупку квартиры в новостройке могут сотрудники от 18 до 50 лет включительно.