Энергетики направят 47 млрд рублей в развитие сетей Тюменского макрорегиона

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Развитие нефтегазовой отрасли в Западной Сибири всегда шло в ногу с энергетикой. Так, еще в эпоху СССР здесь были построены Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2, которые и сегодня входят в пятерку крупнейших теплоэлектростанций России. Процесс развития электросетей в Западной Сибири идет практически непрерывно.

Так, в августе 2023 года «Россети Тюмень» в Югре начали строительство новой линии электропередачи «Святогор - Угутский» протяженностью 80 км и модернизацию переключательного пункта «Угутский». Энергетики установят 366 опор высотой до 45 метров и смонтируют около 480 км провода. ЛЭП пересечет леса и болота, поэтому оборудование и бригады к месту возведения будут доставлены с помощью высокопроходимой техники. Новая ВЛ позволит усилить энергоузел, питающий сразу пять месторождений с общим объемом добычи около 2 млн тонн нефти в год.

- С 2020 года Группа «Россети» инвестировала в развитие электросетей Тюменской области, Ямала и Югры около 33 млрд рублей. В ближайшие два года направим на эти цели еще 47 млрд рублей. Стратегический приоритет - электроснабжение добывающих предприятий. Также уделяем большое внимание усилению инфраструктуры, питающей города нефтяников и газовиков. Работа на севере имеет свои особенности. Как правило, речь идет о строительстве объектов в труднодоступных районах с использованием всего возможного арсенала техники - от вездеходов до вертолетов, - рассказывает глава компании Андрей Рюмин.