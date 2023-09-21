Наркокурьер, задержанный в Исетском районе с 15 кг синтетики, приговорен к 11 годам тюрьмы

Фото: Прокуратура Тюменской области

Наркокурьер, перевозивший 15 кг наркотиков, приговорен к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области.

– Исетский районный суд признал виновным 33-летнего жителя Московской области за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, – сообщает прокуратура.

Выяснилось, что 9 мая 2023 года подсудимый перевозил крупную партию синтетики на своем автомобиле VOLVO из Московской области во Владивосток, собираясь распространить запрещенные вещества, но на территории Исетского района его задержали сотрудники ГИБДД.

В салоне и багажнике автомобиля полицейские нашли свыше 15 килограммов синтетического наркотика. Отсидит свой срок наркосбытчик в исправительной колонии строгого режима.